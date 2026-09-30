Що відбувається у Польщі на тлі паливної кризи

Зокрема, таким чином посилюється тиск на центральний банк із вимогою посилити монетарну політику, про що пише Bloomberg.

Споживчі ціни у вересні зросли на 4% у річному вимірі проти 3,4% у серпні. Попередні дані відповідали медіанному прогнозу економістів

Інфляція в країні, яка імпортує енергоносії, прискорюється на тлі нового загострення ситуації навколо Ірану, через яке ціна на нафту цього місяця зросла приблизно на 12 доларів за барель.

Уряд також припинив дію дорогої стелі цін на паливо, тоді як його спроби запровадити податок на надприбутки енергетичних компаній і використати отримані кошти для часткового здешевлення пального для водіїв були заблоковані президентом, якого підтримує опозиція.

За відсутності зниження цін на автозаправках та на тлі того, що загальна інфляція перевищила допустимий для центрального банку діапазон у 2,5% плюс-мінус один відсотковий пункт, регулятору, можливо, незабаром доведеться посилити монетарну політику. Так вважає головний стратег JB Drax Honore Андре Пачеко.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Голова центрального банку Адам Глапінський у своїх коментарях після засідання Ради з монетарної політики цього місяця був значно менш схильним до жорсткої політики. Він прогнозував, що вартість запозичень, найімовірніше, залишатиметься на рівні 3,75% до кінця цього року і, можливо, до середини наступного.

Аналітики ING Bank Slaski SA та Bank Pekao SA у вівторок змінили свої прогнози, і тепер обидва банки очікують підвищення процентних ставок. У середу злотий зміцнився на 0,2% щодо євро на тлі очікувань, що ці дані підштовхнуть регуляторів до посилення монетарної політики.

Нагадаємо, що споживчі ціни в Україні у серпні зросли на 0,1% порівняно з липнем. А у річному вимірі інфляція збільшилася до 8,1%.

Водночас річна інфляція у Росії, за підсумками серпня, становила 6,34%. А споживчі ціни можуть зрости на 6,8% за підсумками року.