Яку інфляцію прогнозують

На тлі паливної кризи та різкого подорожчання бензину Мінекономрозвитку Росії значно підвищило оцінку інфляції на 2026 рік, пише The Bell із посиланням на два джерела, знайомі з оновленим макропрогнозом відомства.

За новим прогнозом, споживчі ціни в Росії за підсумками року можуть зрости на 6,8% .

. Попередня оцінка Мінекономрозвитку становила 5,2%.

Тобто новий прогноз майже на третину вищий.

Що спровокувало різкий ріст цін

Як свідчать дані Росстату, у серпні річна інфляція в Росії становила 6,34%. І до кінця року економісти очікують подальшого зростання цін.

Однією з головних причин називають ситуацію на паливному ринку. За січень – серпень бензин на російських АЗС подорожчав більш ніж на 20%.

У річному вимірі зростання ще відчутніше. Так, у серпні середня ціна бензину в Росії була на 25,9% вищою, ніж роком раніше. Це максимальний показник із серпня 2008 року.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як зростають ціни на продукти

Водночас здорожчання пального разом із несприятливими несприятливими погодними умовами розганяють продовольчу інфляцію.

Цього літа овочі у Росії здшевшали слабше, ніж зазвчиай, пише The Moscow Times. Тоді як за рік різко подорожчали основні продукти "борщового набору":

капуста – на 38%;

буряк і цибуля – на 32%;

картопля – на 30%;

морква – на 20%.

А восени додатковий тиск на інфляцію створять тарифи на житлово-комунальні послуги, які в середньому мають зрости по Росії на 17% з 1 жовтня.

Нагадаємо, раніше Центробанк Росії, який спочатку сподівався втримати інфляцію в межах 4,5 – 5,5%, вже був змушений підвищити свій прогноз до 6 – 7%. Відтак, на тлі нових інфляційних ризиків регулятор ухвалив рішення зберегти ключову ставку на рівні 14%.