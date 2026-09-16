Яку інфляцію прогнозують
На тлі паливної кризи та різкого подорожчання бензину Мінекономрозвитку Росії значно підвищило оцінку інфляції на 2026 рік, пише The Bell із посиланням на два джерела, знайомі з оновленим макропрогнозом відомства.
- За новим прогнозом, споживчі ціни в Росії за підсумками року можуть зрости на 6,8%.
- Попередня оцінка Мінекономрозвитку становила 5,2%.
Тобто новий прогноз майже на третину вищий.
Що спровокувало різкий ріст цін
Як свідчать дані Росстату, у серпні річна інфляція в Росії становила 6,34%. І до кінця року економісти очікують подальшого зростання цін.
Однією з головних причин називають ситуацію на паливному ринку. За січень – серпень бензин на російських АЗС подорожчав більш ніж на 20%.
У річному вимірі зростання ще відчутніше. Так, у серпні середня ціна бензину в Росії була на 25,9% вищою, ніж роком раніше. Це максимальний показник із серпня 2008 року.
Як зростають ціни на продукти
Водночас здорожчання пального разом із несприятливими несприятливими погодними умовами розганяють продовольчу інфляцію.
Цього літа овочі у Росії здшевшали слабше, ніж зазвчиай, пише The Moscow Times. Тоді як за рік різко подорожчали основні продукти "борщового набору":
- капуста – на 38%;
- буряк і цибуля – на 32%;
- картопля – на 30%;
- морква – на 20%.
А восени додатковий тиск на інфляцію створять тарифи на житлово-комунальні послуги, які в середньому мають зрости по Росії на 17% з 1 жовтня.
Нагадаємо, раніше Центробанк Росії, який спочатку сподівався втримати інфляцію в межах 4,5 – 5,5%, вже був змушений підвищити свій прогноз до 6 – 7%. Відтак, на тлі нових інфляційних ризиків регулятор ухвалив рішення зберегти ключову ставку на рівні 14%.