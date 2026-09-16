Какую инфляцию прогнозируют

На фоне топливного кризиса и резкого подорожания бензина Минэкономразвития России значительно повысило оценку инфляции на 2026 год, пишет The Bell со ссылкой на два источника, знакомые с обновленным макропрогнозом ведомства.

Согласно новому прогнозу, потребительские цены в России по итогам года могут вырасти на 6,8%.

Предыдущая оценка Минэкономразвития составляла 5,2%.

То есть новый прогноз почти на треть выше.

Что спровоцировало резкий рост цен

Как свидетельствуют данные Росстата, в августе годовая инфляция в России составила 6,34%. И до конца года экономисты ожидают дальнейшего роста цен.

Одной из главных причин называют ситуацию на топливном рынке. За январь – август бензин на российских АЗС подорожал более чем на 20%.

В годовом исчислении рост еще более ощутим. Так, в августе средняя цена бензина в России была на 25,9% выше, чем годом ранее. Это максимальный показатель с августа 2008 года.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Как растут цены на продукты

В то же время подорожание топлива в сочетании с неблагоприятными погодными условиями ускоряет продовольственную инфляцию.

Этим летом овощи в России подорожали меньше, чем обычно, пишет The Moscow Times. В то же время за год резко подорожали основные продукты "борщевого набора":

капуста – на 38%;

свекла и лук – на 32%;

картофель – на 30%;

морковь – на 20%.

А осенью дополнительное давление на инфляцию окажут тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые в среднем по России должны вырасти на 17% с 1 октября.

Напомним, ранее Центробанк России, который изначально надеялся удержать инфляцию в пределах 4,5–5,5%, уже был вынужден повысить свой прогноз до 6–7%. В связи с этим, на фоне новых инфляционных рисков регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14%.