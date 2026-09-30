Что вызвало скачок цен

В сентябре потребительские цены в Германии подскочили на 3,3% в годовом исчислении. Это превысило прогноз экономистов, которые ожидали показатель на уровне 3,2%, пишет Bloomberg.

Основной причиной такого резкого удорожания жизни стала стоимость энергоносителей.

В то же время базовая инфляция, которая не учитывает наиболее нестабильные компоненты, в частности энергию и продукты питания, осталась на уровне 2,4%.

Однако общая картина по еврозоне выглядит тревожно. Неожиданно высокие показатели инфляции ранее продемонстрировали:

Франция;

Италия;

Испания.

В Испании, например, рост потребительских цен достиг целых 5%, в частности из-за резкого подорожания топлива.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Почему инфляция беспокоит ЕЦБ

Из-за новых данных Европейский центральный банк (ЕЦБ) оказался в сложной ситуации. Ведь они показывают, что инфляция в еврозоне приближается к уровню, который почти вдвое превышает целевой показатель центробанка в 2%.

Чтобы сдержать рост цен, регулятор уже дважды повышал процентные ставки. Сейчас главная интрига заключается в том, решится ли ЕЦБ на новое повышение уже в октябре или сделает паузу до декабря.

Более высокие, чем ожидалось, темпы роста цен в Германии и других странах еврозоны укрепляют наше мнение, что ЕЦБ еще раз повысит процентные ставки в этом году,

– считает экономист Bloomberg Economics Мартин Адеммер.

Представители банка, которые обычно выступают за более мягкую политику, также уже не исключают жестких мер до конца года.

Напомним, ч инфляция в Польше также выросла в сентябре а до самого высокого показателя с середины 2025 года – 4%. Причиной стало резкое повышение цен на топливо из-за перебоев, вызванных войной на Ближнем Востоке.