Ціни пішли не за планом: Росія різко погіршила прогноз щодо інфляції

Економіка Росії починає відчувати серйозні наслідки від регулярних атак України на НПЗ. Ситуація на внутрішньому ринку стрімко погіршується, змушуючи урядовців переглядати свої ж оптимістичні сценарії щодо інфляції.

Яку інфляцію прогнозують

На тлі паливної кризи та різкого подорожчання бензину Мінекономрозвитку Росії значно підвищило оцінку інфляції на 2026 рік, пише The Bell із посиланням на два джерела, знайомі з оновленим макропрогнозом відомства.

За новим прогнозом, споживчі ціни в Росії за підсумками року можуть зрости на 6,8% .

. Попередня оцінка Мінекономрозвитку становила 5,2%.

Тобто новий прогноз майже на третину вищий.

Що спровокувало різкий ріст цін

Як свідчать дані Росстату, у серпні річна інфляція в Росії становила 6,34%. І до кінця року економісти очікують подальшого зростання цін.

Однією з головних причин називають ситуацію на паливному ринку. За січень – серпень бензин на російських АЗС подорожчав більш ніж на 20%.

У річному вимірі зростання ще відчутніше. Так, у серпні середня ціна бензину в Росії була на 25,9% вищою, ніж роком раніше. Це максимальний показник із серпня 2008 року.

Як зростають ціни на продукти

Водночас здорожчання пального разом із несприятливими несприятливими погодними умовами розганяють продовольчу інфляцію.

Цього літа овочі у Росії здшевшали слабше, ніж зазвчиай, пише The Moscow Times. Тоді як за рік різко подорожчали основні продукти "борщового набору":

капуста – на 38%;

буряк і цибуля – на 32%;

картопля – на 30%;

морква – на 20%.

А восени додатковий тиск на інфляцію створять тарифи на житлово-комунальні послуги, які в середньому мають зрости по Росії на 17% з 1 жовтня.

Нагадаємо, раніше Центробанк Росії, який спочатку сподівався втримати інфляцію в межах 4,5 – 5,5%, вже був змушений підвищити свій прогноз до 6 – 7%. Відтак, на тлі нових інфляційних ризиків регулятор ухвалив рішення зберегти ключову ставку на рівні 14%.