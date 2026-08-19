Уряд відсторонив голову наглядової ради "Сенс Банку"

Кабінет міністрів ухвалив кілька рішень щодо посадовців державного "Сенс Банку" (Sense Bank). Зокрема, відсторонено голову наглядової ради фінустанови.

Також уряд ініціював відсторонення голови правління банку. Про це заявив прем'єр Сергій Корецький.

Що каже прем'єр про скандал навколо "Сенс Банку"?

За словами Корецького, інші посадові особи банку, які фігурують у матеріалах антикорупційних органів повинні понести аналогічну відповідальність.

Оприлюднені антикорупційними органами факти потребують належної оцінки та не можуть залишатися без реакції. Довіра є принциповою умовою роботи до державної фінансової установи,

– додав прем'єр.

Він очікує, що Міністерство фінансів та Міністерство юстиції

Що відомо про скандал довкола банку?

Приводом для гучних рішень уряду стали слідчі дії та розслідування антикорупційних органів. 19 серпня НАБУ і САП заявили, що викрили злочинну організацію, до якої входили чинні й колишні нардепи, а також високопосадовці Офісу Президента.

За даними слідства, підозрювані могли легалізували 150 мільйонів гривень через рахунки підконтрольних фірм у державному банку, контроль над яким отримали ще на початку червня.

За даними ЗМІ, в офісі наглядової ради фінустанови відбували обшуки, зокрема у відстороненого голови наглядової ради Гладищенка.

На тлі резонансних подій Верховна Рада викликала для звітування очільника Нацбанку Андрія Пишного.

Водночас у "Сенс банку" підтвердили обушки в офісії його наглядової ради та запевнили, що зацікавлені повністю та об'єктивно з'ясувати усі обставини. Водночас всі сервіси банку продовжують працювати у звичному режимі.