Кроме того, правительство инициировало отстранение председателя правления банка. Об этом заявил премьер Сергей Корецкий.

Что говорит премьер о скандале вокруг "Сенс Банк"?

По словам Корецкого, другие должностные лица банка, фигурирующие в материалах досудебного расследования, должны понести аналогичную ответственность.

Обнародованные антикоррупционными органами факты требуют надлежащей оценки и не могут оставаться без реакции. Доверие является принципиальным условием работы государственного финансового учреждения,

– добавил премьер.

Что известно о скандале вокруг банка

Поводом для громких решений правительства стали масштабные следственные действия и расследования антикоррупционных органов. В частности, детективы НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, в которую входили действующие и бывшие народные депутаты, а также проверяют причастность высокопоставленных чиновников Офиса президента. По данным следствия, злоумышленники легализовали 150 миллионов гривен через счета подконтрольных фирм в государственном банке, контроль над которым получили еще в начале июня.

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Как уже сообщалось на нашем сайте, в офисе наблюдательного совета финучреждения прошли обыски, в частности у отстраненного председателя наблюдательного совета Николая Гладищенко, о чем подробнее можно прочитать в материале об обысках у руководителя наблюдательного совета банка.

На фоне резонансных событий Верховная Рада вызвала для отчета главу Нацбанка Андрея Пышного. Подробнее об этом мы писали в новости о том, что Рада вызывает главу НБУ из-за скандала вокруг Sense Bank.

В то же время в самом финансовом учреждении заверили, что сотрудничают со следствием и предоставляют всю необходимую информацию. Ранее мы также освещали официальное заявление Sense Bank относительно следственных действий, в котором подчеркивалось, что все сервисы банка продолжают работать в обычном режиме.