Також уряд ініціював відсторонення голови правління банку. Про це заявив прем'єр Сергій Корецький.

Що каже прем'єр про скандал навколо "Сенс Банк"?

За словами Корецького, інші посадові особи банку, які фігурують у матеріалах досудового розслідування повинні понести аналогічну відповідальність.

Оприлюднені антикорупційними органами факти потребують належної оцінки та не можуть залишатися без реакції. Довіра є принциповою умовою роботи до державної фінансової установи,

– додав прем'єр.

Що відомо про скандал довкола банку

Приводом для гучних рішень уряду стали масштабні слідчі дії та розслідування антикорупційних органів. Зокрема, детективи НАБУ і САП викрили злочинну організацію, до якої входили чинні й колишні нардепи, а також перевіряють причетність високопосадовців Офісу президента. За даними слідства, зловмисники легалізували 150 мільйонів гривень через рахунки підконтрольних фірм у державному банку, контроль над яким отримали ще на початку червня.

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Як вже повідомлялося на нашому сайті, в офісі наглядової ради фінустанови відбулися обшуки, зокрема у відстороненого голови наглядової ради Миколи Гладищенка, про що детальніше можна прочитати у матеріалі про обшуки у керівника наглядової ради банку.

На тлі резонансних подій Верховна Рада викликала для звітування очільника Нацбанку Андрія Пишного. Детальніше про це ми писали у новині про те, що Рада викликає голову НБУ через скандал довкола Sense Bank.

Водночас у самій фінансовій установі запевнили, що співпрацюють зі слідством і надають усю необхідну інформацію. Раніше ми також висвітлювали офіційну заяву Сенс Банку щодо слідчих дій, де підкреслювалося, що всі сервіси банку продовжують працювати у звичному режимі.