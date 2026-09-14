Не лише допомога Україні: Канада хоче долучитися до кредиту ЄС на 90 мільярдів

Канада веде активні переговори щодо фінансової участі у кредиті Євросоюзу для України загальною сумою 90 мільярдів євро. Для Оттави це спосіб не лише підтримати Київ, а й поглибити зв’язки з Європою та зменшити залежність від США.

Як Канада хоче долучитись до кредиту

Наразі канадський прем'єр-міністр Марк Карні прагне узгодити конкретний розмір внеску до кредиту для України, пише Financial Times.

Угоду хочуть укласти до саміту ЄС і Канади, який має відбутися в Монреалі наприкінці жовтня.

За даними видання, для канадського уряду підтримка України є частиною ширшої стратегії.

Карні прагне об’єднати ліберальні держави, які виступають за багатосторонній світовий порядок, і водночас зміцнити позиції Канади, зшеншивши її залежність від США.

Ми вдячні за всю підтримку, яку Канада надає Україні, і готові робити більше разом,

– заявив один із європейських чиновників.

Навіщо Канада зближується з ЄС

Долучившись до кредиту ЄС, Канада також сподівається поглибити свої економічні зв'язки з Європою і домовитися про інші угоди, оскільки шукає підтримки у своїй торговельній війні зі США.

Зокрема, країна планує приєднатися до європейської мережі суперкомп’ютерів для спільної роботи у сфері штучного інтелекту та підписати з Брюсселем угоду про цифрову торгівлю.

Я твердо переконаний, що міжнародний порядок буде перебудований, але його буде перебудовано з Європи,

– заявив Карні на саміті ще у травні.

Для поглиблення зв'язків цього тижня Карні вирушить до Європи, де в середу зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Потім очільник канадського уряду, як очікується, полетить до Ліверпуля, щоб зустрітися з новим прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

Нагадаємо, раніше Канада вже виділила 6,5 мільярда канадських доларів, або 4,7 мільярда доларів США, військової допомоги Україні.

Крім того, нещодавно Марк Карні та президент Володимир Зеленський підписали історичну угоду про 100-річне партнерство між двома країнами.