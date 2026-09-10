Йдеться про Декларацію про 100-річне партнерство, передає 24 Канал із посиланням на церемонію підписання документа.

Що передбачає Декларація про 100-річне партнерство?

Цією угодою лідери погодилися укласти сторічне партнерство з метою поглиблення економічного, безпекового та політичного партнерства між країнами, а також підтримки справедливого і тривалого миру в Україні.

В угоді міститься намір підняти відносини між своїми країнами на рівень всеосяжного стратегічного партнерства.

Також Зеленський і Карні підписали спільну декларацію про посилення співробітництва у сфері оборони та безпеки. ​Документ визначає пріоритетні напрямки поглиблення двосторонньої співпраці, зокрема у сфері оборонної промисловості.

Після підписання документів політики виступили із заявами. Так, Марк Карні оголосив про три нові ініціативи, які мають сприяти поглибленню партнерства України і Канади:

запуск маркетплейса для дронів;

партнерство з новими українськими і канадськими виробниками дронів;

поєднання досвіду України і канадських технологій у сфері ШІ.

За підсумками візиту до Канади Зеленський повідомив, що Україна отримає від Оттави новий пакет допомоги для посилення протиповітряної оборони.

Також Канада готова долучитися до європейської антибалістичної програми FREYJA, зокрема своїми технологіями.

Окрім того, Україна та Канада працюють над Drone Deal.

Окремо сторони обговорили фінансову підтримку українського бюджету, Сил оборони та підготовку енергетики до зимового періоду.