Який курс долара при розрахунку карткою у Польщі

Курс долара в Польщі може змінюватися залежно від способу обміну. Якщо ви користуєтеся банківською карткою для покупок, курс, за яким відбувається обмін, визначається вашим банком.

Курс долара в Польщі при розрахунку карткою

Зазвичай курс долара при розрахунку карткою трохи вищий за офіційний курс, оскільки банки можуть додавати комісії або використовувати свій власний обмінний курс.Відтак, станом на жовтень 2024 року, згідно із даними "Мінфіну", середній курс долара в Польщі коливається приблизно від 3,94 до 4 злотих за долар.

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Водночас середній картковий обмінний курс долара до злотого з Mastercard становить близько 4 злотих, тоді як Visa може запропонувати дещо нижчий курс – ближче до 3,95 злотих за долар. Однак, майте на увазі, що курси можуть коливатися, а також ваш банк може стягувати додаткові комісії, як от подвійну конвертацію.

Як відбувається подвійна конвертація Якщо особа розраховується карткою Visa в Європі, наприклад, у Польщі, конвертація відбувається в такому порядку: гривня – долар – євро – злотий. У випадку з карткою Mastercard процес виглядає так: гривня – євро – злотий.

Таким чином, краще перевіряти актуальний курс вашого банку перед проведенням транзакцій​, а також враховувати наявність або відсутність подвійної конвертації. Втім, у таких банках, як "Приватбанк" та Monobank комісії саме за конвертацію валюти немає.