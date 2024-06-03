Майбутнім пенсіонерам: де можна дізнатись кількість набутого страхового стажу

Українці можуть самостійно контролювати кількість свого стажу. Робити це можна просто, не виходячи з дому.

Де дізнатись кількість стажу

Щоб своєчасно дізнаватись інформацію про свій стаж, можна скористатись особистим кабінетом на вебпорталі ПФУ. Зручніше користуватись спеціальним застосунком "Пенсійний фонд". Він доступний як у Google Play, так і в Apple Store.

Читайте також Тариф на світло зріс: як отримати додаткову компенсацію на оплату комуналки, окрім субсидії

Щоб авторизуватись, користувач може скористатись такими методами:

кваліфікований електронний підпис (КЕП);

через акаунт на платформі GOV.ID;

ввести індивідуальний логін і пароль, який особа може отримати у відділенні ПФУ.

Яка ще інформація доступна особі

Окрім кількості стажу, у сервісах Пенсійного фонду особа може самостійно контролювати такі дані:

сума заробітної плати з якої було сплачено ЄСВ;

дані про місця роботи;

інформацію про отримання спецдопомоги через втрату працездатності.

Також громадянин може дізнатись розмір своєї майбутньої пенсії. Для цього, у сервісах ПФУ є функція "Пенсійний калькулятор".

У деяких випадках дані, що знаходяться у базі ПФУ можуть бути неповними чи некоректними. У такому випадку, особа має звернутись у Пенсійний фонд і надати документи, що підтверджують неправдивість зафіксованої інформації.