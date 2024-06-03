Майбутнім пенсіонерам: де можна дізнатись кількість набутого страхового стажу
3 червня 2024, 18:34Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Українці можуть самостійно контролювати кількість свого стажу. Робити це можна просто, не виходячи з дому.
Де дізнатись кількість стажу
Щоб своєчасно дізнаватись інформацію про свій стаж, можна скористатись особистим кабінетом на вебпорталі ПФУ. Зручніше користуватись спеціальним застосунком "Пенсійний фонд". Він доступний як у Google Play, так і в Apple Store.
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Щоб авторизуватись, користувач може скористатись такими методами:
- кваліфікований електронний підпис (КЕП);
- через акаунт на платформі GOV.ID;
- ввести індивідуальний логін і пароль, який особа може отримати у відділенні ПФУ.
Яка ще інформація доступна особі
Окрім кількості стажу, у сервісах Пенсійного фонду особа може самостійно контролювати такі дані:
- сума заробітної плати з якої було сплачено ЄСВ;
- дані про місця роботи;
- інформацію про отримання спецдопомоги через втрату працездатності.
Також громадянин може дізнатись розмір своєї майбутньої пенсії. Для цього, у сервісах ПФУ є функція "Пенсійний калькулятор".Зверніть увагу! У деяких випадках дані, що знаходяться у базі ПФУ можуть бути неповними чи некоректними. У такому випадку, особа має звернутись у Пенсійний фонд і надати документи, що підтверджують неправдивість зафіксованої інформації.