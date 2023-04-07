Кількість вакансій росте, але не всюди: кому зараз найлегше знайти роботу

З кожним місяцем в Україні з'являється все більше вакансій. Відновлюється ринок праці й у прифронтових областях.

За даними Work.ua, у березні на платформі розмістили 75 575 вакансій — на 14% більше, ніж у лютому (66 245).

Цікаво В Україні з'явилося більше вакансій та робітників: кого шукають найчастіше

Наразі частка відновлення до довоєнного рівня 2022 року складає майже 75%, а якщо порівняти з показниками 2021 року — 91%.

Яких саме робітників шукають

Стрімко виросла кількість вакансій у категорії готельно-ресторанний бізнес і туризм. Конкуренція між шукачами у цій сфері знижується. Найзатребуваніша посада в цій категорії — бармен, 1 370 пропозицій роботи (+40%). Найбільшу динаміку показали вакансії кухаря на мангал — 95 пропозицій (+94%).



Категорії вакансій з найбільшим приростом / Work.ua

Найвища конкуренція спостерігається у Київській, Харківській, Вінницькій, Одеській та Волинській областях. Найнижча — у Закарпатській, Чернівецькій, Херсонській, Тернопільській та Кіровоградській областях.



Посади з найвищим приростом вакансій / Work.ua

Географічна п'ятірка лідерів за кількістю вакансій: Київська область — 22 787 вакансій (+14% до лютого), Львівська — 7 525 (+9%), Дніпропетровська — 7 158 (+12%), Одеська — 5 461 (+22%), Івано-Франківська область — 2 429 вакансій (+21%).

Роботи стає більше, конкуренція серед шукачів поступово знижується, і є можливість знаходити роботу та працевлаштовуватись,

– зазначив PR директор Work.ua Максим Пилипенко.

Наразі середня зарплата по Україні складає 16 000 гривень. Зокрема, на 500 гривень зросла середня зарплата у Львівській та Одеській областях.

В якій категорії найбільше зросли зарплати

За словами PR директора work.ua найбільше зростання відбулось в таких категоріях: