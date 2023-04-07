По данным Work.ua, в марте на платформе разместили 75 575 вакансий – на 14% больше, чем в феврале (66 245).

Интересно В Украине появилось больше вакансий и рабочих: кого ищут чаще

Сейчас доля восстановления до довоенного уровня 2022 составляет почти 75%, а если сравнить с показателями 2021 года - 91%.

Каких рабочих ищут

Стремительно выросло количество вакансий в категории гостинично-ресторанный бизнес и туризм. Конкуренция между соискателями в этой сфере снижается. Самая востребованная должность в этой категории – бармен, 1 370 предложений работы (+40%). Наибольшую динамику показали вакансии повара на мангал – 95 предложений (+94%).



Категории вакансий с наибольшим приростом / Work.ua

Самая высокая конкуренция наблюдается в Киевской, Харьковской, Винницкой, Одесской и Волынской областях. Самая низкая – в Закарпатской, Черновицкой, Херсонской, Тернопольской и Кировоградской областях.



Должности с высоким приростом вакансий / Work.ua

Географическая пятерка лидеров по количеству вакансий: Киевская область — 22 787 вакансий (+14% к февралю), Львовская — 7 525 (+9%), Днепропетровская — 7 158 (+12%), Одесская — 5 461 (+22) %), Ивано-Франковская область - 2 429 вакансий (+21%).

Работы становится больше, конкуренция среди соискателей постепенно снижается, и есть возможность находить работу и трудоустраиваться,

– отметил PR директор Work.ua Максим Пилипенко.

В настоящее время средняя зарплата по Украине составляет 16 000 гривен. В частности, на 500 гривен выросла средняя зарплата в Львовской и Одесской областях.

В какой категории больше выросли зарплаты

По словам PR директора work.ua, наибольший рост произошел в следующих категориях: