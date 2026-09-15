У Києві пошкоджено McDonald's: чи працюватиме заклад надалі та які наслідки атаки

У вівторок, 15 вересня, росіяни знову атакували Київ. Згідно з інформацією, ворог завдавав удару за допомогою безпілотників.

Що відомо про пошкодження McDonald's у столиці

Внаслідок атаки загинув чоловік, ще вісім осіб було поранено, про що повідомили у ГУНП столиці.

На фото можна помітити, що, зокрема, було пошкоджено McDonald's. Однак у поліції прямо про це не пишуть.

РБК-Україна звернулося до компанії за коментарем. В McDonald's підтвердили, що йдеться про заклад на проспекті Миколи Бажана, 8. Він зазнав незначних ушкоджень внаслідок атаки. Зокрема, було пошкоджено вікна фасаду.

Під час російської атаки популярний заклад не працював. Вся команда перебувала в укритті, тому ніхто із працівників не постраждав.

Зокрема, наразі ресторан McDonald's за цією адресою вже відновив роботу.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги ресторани McDonald’s тимчасово припиняють роботу. І наразі ці правила змінювати не планують.

Заклад регулярно зазначає пошкоджень внаслідок атак. Наприклад, найстаріший McDonald's в Україні атакували вже неодноразово.