Что известно о повреждениях ресторана McDonald's в столице

В результате атаки погиб мужчина, еще восемь человек получили ранения, о чем сообщили в ГУНП столицы.

На фото видно, что, в частности, был поврежден McDonald's. Однако в полиции прямо об этом не пишут.

РБК-Украина обратилось к компании за комментарием. В McDonald's подтвердили, что речь идет о заведении на проспекте Николая Бажана, 8. Оно получило незначительные повреждения в результате атаки. В частности, были повреждены окна фасада.

Во время российской атаки популярное заведение не работало. Вся команда находилась в укрытии, поэтому никто из сотрудников не пострадал.

В частности, на данный момент ресторан McDonald's по этому адресу уже возобновил работу.

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Напомним, что во время воздушной тревоги рестораны McDonald’s временно приостанавливают работу. И пока эти правила менять не планируют.

Заведение регулярно фиксирует повреждения в результате атак. Например, самый старый McDonald's в Украине атаковали уже неоднократно.