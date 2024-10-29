У київських квартирах буде тепло: коли ввімкнуть опалення

Мер Києва оголосив про старт опалювального сезону для житлових будинків. старт опалювального сезону стартує 30 жовтня.

Коли в Києві буде тепло

За словами Віталія Кличка, для того, аби повністю розгорнути київську централізовану систему опалення, що є найбільшою в Європі, потрібно близько тижня.

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Таке рішення місто ухвалило через очікування суттєвого похолодання.

Віталій Кличко Міський голова Києва Зважаючи на погодні умови та прогнози синоптиків про значне пониження температури, середньодобова якої протягом трьох днів буде нижчою +8 градусів, житлові будинки розпочнемо підключати до тепла із середи, 30 жовтня.

До речі, сьогодні запуск опалення у житлові будинки стартував у Львові. Нині Львівтеплоенерго обслуговує і забезпечує теплом 2 132 будинки.

Важливо! Представники Львівтеплоенерго запевнили, що напередодні нового опалювального сезону були проведені перевірки та необхідні підготовчі роботи. Підприємство повністю готове до зимового періоду.