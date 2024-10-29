Коли включать опалення у Львові

З 28 жовтня розпочався запуск системи. Тепло поступово надходитиме у житлові будинки Львова, повідомляє Львівтеплоенерго.

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Зважаючи на поступове зниження температури, ми розпочинаємо подачу тепла до житлових будинків та установ міста. Подача опалення буде здійснюватися поступово для забезпечення стабільного та рівномірного тепла у всіх будинках, які ми обслуговуємо,

– йдеться у повідомлені регулятора.

Зверніть увагу! Зараз Львівтеплоенерго обслуговує і забезпечує теплом 2 132 будинки.

Представники Львівтеплоенерго зазначили, що перед початком нового опалювального сезону були проведені перевірки та необхідні підготовчі роботи. Підприємство повністю готове до зимового періоду.

Нагадаємо! 25 жовтня мер Львова Андрій Садовий підписав розпорядження, яким засвідчив початок нового опалювального сезону у Львові для всіх категорій споживачів з 28 числа цього місяця.