Когда включат отопление во Львове

С 28 октября начался запуск системы. Тепло постепенно будет поступать в жилые дома Львова, сообщает Львовтеплоэнерго.

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Учитывая постепенное снижение температуры, мы начинаем подачу тепла в жилые дома и учреждения города. Подача отопления будет осуществляться постепенно для обеспечения стабильного и равномерного тепла во всех домах, которые мы обслуживаем,

– говорится в сообщении регулятора.

Обратите внимание! Сейчас Львовтеплоэнерго обслуживает и обеспечивает теплом 2 132 дома.

Представители Львовтеплоэнерго отметили, что перед началом нового отопительного сезона были проведены проверки и необходимые подготовительные работы. Предприятие полностью готово к зимнему периоду.

Напомним! 25 октября мэр Львова Андрей Садовой подписал распоряжение, которым засвидетельствовал начало нового отопительного сезона во Львове для всех категорий потребителей с 28 числа этого месяца.