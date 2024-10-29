Государственный долг Украины
Председатель Налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что сентябрь стал одним из немногих месяцев, когда прирост госдолга был вызван заимствованиями на внутреннем рынке в размере 40,5 миллиарда гривен, а внешний долг хоть сократился на 8,9 миллиарда гривен.
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Такая динамика обуславливается активизацией привлечения Минфином ОВГЗ на аукционах с целью финансирования увеличенного дефицита бюджета из-за растущих потребностей сектора безопасности и обороны.
Напомним! В сентябре объемы размещений ОВГЗ были самыми большими с начала года.
В прошлом месяце на аукционах по размещению ОВГЗ привлекли 2,4 миллиарда гривен в эквиваленте во всех валютах, что в 2,5 раза больше, чем в августе. Зато платежи по погашению ОВГЗ в сентябре составили 26,5 миллиарда гривен.
Из чего состоит государственный долг
- 74,8% – долг в валюте, 25,2% – долг в гривне;
- 72% – внешний долг, 28% – внутренний;
- 58,4% – внешние официальные займы, 26,9% – ОВГЗ, 10,3% – еврооблигации, 4,4% – другая задолженность.