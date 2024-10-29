Державний борг України

Голова Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що вересень став одним із небагатьох місяців, коли приріст держборгу був спричиненим запозиченнями на внутрішньому ринку у розмірі 40,5 мільярда гривень, а зовнішній борг хоч скоротився на 8,9 мільярда гривень.

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Данило Гетманцев Голова Податкового комітету Верховної Ради України Така динаміка обумовлюється активізацією залучення Мінфіном ОВДП на аукціонах з метою фінансування збільшеного дефіциту бюджету через зростаючі потреби сектору безпеки і оборони.

Нагадаємо! У вересні обсяги розміщень ОВДП були найбільшими з початку року.

Минулого місяця на аукціонах із розміщення ОВДП залучили 2,4 мільярда гривень в еквіваленті в усіх валютах, що у 2,5 раза більше, ніж у серпні. Натомість платежі з погашення ОВДП у вересні склали 26,5 мільярда гривень.

З чого складається державний борг