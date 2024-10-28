Хто не зможе отримати виплату

Кошти надходитимуть на віртуальну картку "Національного кешбеку", яку можна відкрити через застосунок "Дія". Як повідомляє видання "РБК-Україна", виплата буде недоступна біженцям, які виїхали з України за кордон.

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Біженці, які зараз перебувають за кордоном, не зможуть отримати кошти, оскільки перерахування буде здійснюватися лише після підтвердження місця їхнього перебування.

Анонсовану президентом Володимиром Зеленським тисячу гривень у межах програми "єПідтримка" зараховуватимуть на картку "Національного кешбеку", яку можна оформити через Дію.

Зауважте! Остаточне оформлення програми планується завершити до середини листопада, щоб українці встигли оформити картки "Національного кешбеку" до початку виплат у грудні.

Контекст

У своєму зверненні 25 жовтня президент України Володимир Зеленський анонсував програму виплати тисячі гривень кожному українцю.

Перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв уточнив у телемарафоні, що ці кошти будуть зараховувати на віртуальну карту "Національного кешбеку", яку можна відкрити через "Дію".

Зауважте! Сума у тисячу гривень надається незалежно від віку чи соціального статусу і може бути використана впродовж грудня, січня та лютого. Цей захід, за словами Соболєва, сприятиме підтримці малого та середнього бізнесу в Україні.