Коли в Києві буде тепло
За словами Віталія Кличка, для того, аби повністю розгорнути київську централізовану систему опалення, що є найбільшою в Європі, потрібно близько тижня.
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Таке рішення місто ухвалило через очікування суттєвого похолодання.
Зважаючи на погодні умови та прогнози синоптиків про значне пониження температури, середньодобова якої протягом трьох днів буде нижчою +8 градусів, житлові будинки розпочнемо підключати до тепла із середи, 30 жовтня.
До речі, сьогодні запуск опалення у житлові будинки стартував у Львові. Нині Львівтеплоенерго обслуговує і забезпечує теплом 2 132 будинки.
Важливо! Представники Львівтеплоенерго запевнили, що напередодні нового опалювального сезону були проведені перевірки та необхідні підготовчі роботи. Підприємство повністю готове до зимового періоду.