Київ частково залишився без інтернету: атака Росії пошкодила важливі дата-центри

Російська армія продовжує тероризувати столицю, створюючи несподівані перешкоди для роботи та зв'язку. У середу, 23 вересня, через ворожу атаку постраждали дата-центри у Києві провайдерів UTELS та "Павутина", а також гаряча лінія "Meest ПОШТА".

Які наслідки атаки для UTELS

Про аварію на мережі повідомив сам провайдер UTELS.

За даними UTELS, наразі обладнання, яке забезпечує роботу частини мережі UTELS, знеструмлене. Тому абоненти в окремих районах столиці можуть зіткнутися з перебоями або повною відсутністю інтернет-з'єднання.

Після атаки до пошкодженого об'єкта направили аварійно-ремонтні бригади.

Наші аварійно-ремонтні бригади вже працюють на місці та роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення роботи обладнання та мережі,

– зазначили в компанії.

Згодом в компанії додали, що розпочали процес розгортання резервних ліній.

Орієнтовний термін повного відновлення постачання послуг UTELS пообіцяв повідомити найближчим часом.

Зауважте! Конкретні адреси, яких торкнулися перебої, провайдер наразі не уточнює. Але UTELS працює у багатьох районах Києва, зокрема в Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах.

Який ще провайдер постраждав

Окрім того, про масштабну аварію у зв'язку з російською атакою повідомила мережа "Павутина".

За її даними, російський обстріл пошкодив один із дата-центрів. Через це частина абонентів провайдера може залишатися без зв’язку.

Наші фахівці роблять усе можливе, щоб повернути зв’язок максимально швидко. Просимо трохи терпіння та дякуємо за розуміння,

– зазначили в компанії.

Що трапилося з гарячою лінією

Також російська ракетна атака на Київ пошкодила технічну інфраструктуру, яка забезпечує роботу гарячої лінії "Meest ПОШТА". Через це телефонний зв’язок зі службою підтримки тимчасово недоступний.

Фахівці компанії наразі оцінюють пошкодження та працюють над відновленням ліній.

Поки гаряча лінія не працює, напишіть нам у приватні повідомлення на офіційних сторінках Meest ПОШТА в Instagram або Facebook,

– йдеться у заяві "Meest ПОШТА".

Втім, у компанії попередили, що через значне збільшення кількості звернень відповідь може надходити довше, ніж зазвичай.

Про відновлення роботи гарячої лінії "Meest ПОШТА" обіцяє повідомити окремо через свої офіційні канали.

Нагадаємо, російські війська не вперше цілеспрямовано б'ють по об'єктах мобільного та інтернет-зв'язку в Україні, Зокрема, 17 вересня російські війська завдавали удару по інфраструктурі "Київстару" в Київській області. Внаслідок атаки була пошкоджена будівлю, де знаходиться обладнання оператора.