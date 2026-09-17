Які наслідки атаки

Внаслідок атаки зазнала пошкоджень будівля, де розміщується обладнання компанії, розповіли в "Київстарі".

За даними оператора, під час удару співробітники не постраждали.

Фахівці вже працюють на місці та оцінюють масштаби пошкоджень.

Наразі команда працює над оцінкою наслідків атаки,

– зазначили в "Київстарі".

Втім, попри пошкодження об'єкта, всі послуги для абонентів продовжують надаватися без жодних змін.

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Які були атаки на Київстар раніше

Нагадаємо, що це далеко не перша атака Росії на "Київстар".

Лише 11 вересня російський безпілотник влучив у будівлю компанії в Києві. Тоді був пошкоджений офіс інженерної команди, однак працівники не постраждали,. Пошкодження не вплинули на роботу мережі.

Та найбільш руйнівною стала хакерська атака на "Київстар" у грудні 2023 року, коли мільйони абонентів на кілька днів залишилися без мобільного зв'язку та домашнього інтернету. Тоді росйським кіберзлочинцям вдалося проникнути в ядро мережі, проте українські фахівці змогли повністю відновити систему та посилити захист, щоб ефективніше протистояти новим загрозам.