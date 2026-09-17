Каковы последствия атаки

В результате атаки было повреждено здание, в котором размещается оборудование компании, сообщили в "Киевстаре".

По данным оператора, во время удара сотрудники не пострадали.

Специалисты уже работают на месте и оценивают масштабы повреждений.

В настоящее время команда занимается оценкой последствий атаки,

– отметили в "Киевстаре".

Впрочем, несмотря на повреждения объекта, все услуги для абонентов продолжают предоставляться без каких-либо изменений.

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Какие атаки на "Киевстар" были ранее

Напомним, что это далеко не первая атака России на "Киевстар".

Только 11 сентября российский беспилотник попал в здание компании в Киеве. Тогда был поврежден офис инженерной команды, однако сотрудники не пострадали. Повреждения не повлияли на работу сети.

Но самой разрушительной стала хакерская атака на "Киевстар" в декабре 2023 года, когда миллионы абонентов на несколько дней остались без мобильной связи и домашнего интернета. Тогда российским киберпреступникам удалось проникнуть в ядро сети, однако украинские специалисты смогли полностью восстановить систему и усилить защиту, чтобы эффективнее противостоять новым угрозам.