В результате обстрелов есть погибшие. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своих социальных сетях.

Что известно о российских ударах?

Враг целенаправленно наносит удары реактивными дронами по заправкам в столице. В результате этих атак 11 сентября погибли два человека, а еще девять получили ранения. Среди пострадавших оказался и спасатель, который попал под повторный удар во время ликвидации последствий.

Помимо автозаправочных станций, один из беспилотников поразил здание компании "Киевстар". Массированные воздушные атаки продолжаются с самой ночи и охватили Киевскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Одесскую, Донецкую, Херсонскую, Харьковскую и Николаевскую области.

Нельзя просто ждать, пока Россия оттачивает свой репертуар убийств. Сейчас нужно уделить максимальное внимание прикрытию неба и поиску решений для защиты людей, наращиванию противодействия российским дронам",

– Владимир Зеленский, Президент Украины.

Глава государства поблагодарил всех партнеров, которые помогают укреплять украинскую авиацию и поставляют необходимые ракеты для систем ПВО.

Напомним, что утром 11 сентября россияне нанесли удары по двум АЗС в Киеве. В результате атаки есть погибшие.