Внаслідок обстрілів є загиблі. Про це Володимир Зеленський розповів у власних соцмережах.

Що відомо про російські удари?

Президент підкреслив, що Росія цілеспрямовано б'є реактивними БпЛА по заправках у столиці. Внаслідок цих атак 11 вересня загинули 2 людини, а ще 9 зазнали поранень. Серед постраждалих – рятувальник, який потрапив під повторний удар під час ліквідації наслідків.

Окрім автозаправних станцій, один із безпілотників поцілив у будівлю компанії "Київстар". Масовані повітряні атаки тривають від самої ночі та охопили Київську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Одеську, Донецьку, Херсонську, Харківську та Миколаївську області.

Не можна просто чекати, поки Росія відточує свій репертуар вбивств. Зараз потрібно максимально уваги прикриттю неба і пошуку рішень для захисту людей, масштабуванню протидії російським дронам,

– заявив Зеленський.

Глава держави подякував усім партнерам, які допомагають посилювати українську авіацію та постачають необхідні ракети для систем ППО.

Нагадаємо, що вранці 11 вересня росіяни завдали ударів по двох АЗС у Києві. Внаслідок атаки є загиблі.