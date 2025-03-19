Рекордні крадіжки: Північна Корея зайняла третє місце серед найбільших власників біткоїнів

Північна Корея вийшла на третє місце у світі за кількістю біткоїнів серед урядів. Випереджають КНДР лише США та Великобританії.

КНДР заволоділа великою кількістю біткоїнів завдяки крадіжкам

Причиною тому стала крадіжка криптовалюти північнокорейськими хакерами, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

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Найбільша кіберхакерська організація КНДР під назвою Lazarus Group наразі контролює 13 580 біткоїнів на суму 886 мільйонів фунтів стерлінгів. Річ у тім, що 21 лютого 2025 рок сталася атака на криптовалютну біржу Bybit.

Тоді хакери викрали понад 1,2 мільярда фунтів стерлінгів в Ethereum. Це є найбільшою з відомих крадіжок будь-якого виду.

Важливо! Гроші, які контролює Lazarus є для Кім Чен Ина ключовим джерелом фінансування програм зі створення зброї масового знищення. Згідно з даними ООН, Північна Корея фінансує до 40% своєї ядерної та ракетної програми саме через "незаконну кібердіяльність".