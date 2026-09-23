Внаслідок атаки на столицю: популярна компанія опублікувала звернення до українців

У середу, 23 вересня, росіяни атакували Київ. Внаслідок атак відбулося пошкодження телекомунікаційних мереж інтернет-магазину книг "Книгарня "Є".

Що відомо про проблеми щодо сервісів книгарні

Наразі частина сервісів тимчасово не працює, про що повідомили у компанії.

Тут міг бути допис про вашу улюблену акцію, але внаслідок ворожого обстрілу Києва було пошкоджено телекомунікаційні мережі "Книгарня "Є", внаслідок чого частина сервісів тимчасово не доступні, тому ми не можемо порадувати вас новою акцією,

– йдеться у дописі компанії.

Станом на зараз аварійно-ремонтні роботи тривають. У "Книгарні Є" перепросили за незручності та подякували за розуміння.

Водночас українці можуть завітати до фізичних магазинів компанії. Наголошується, що двері книгарень залишаються відкритими.

Нагадаємо, що 23 вересня через ворожу атаку також постраждали дата-центри у Києві. Мова йде про провайдерів UTELS та "Павутина", а також гаряча лінія "Meest ПОШТА".

Що ще відомо про атаку на Київ

Також 23 вересня росіяни атакували автозаправний комплекс Укрнафти у столиці. Внаслідок атаки правцівники не постраждали.

Крім того, Росія вдарила по фармацевтичному заводу "Дарниця". Компанія не повідомила про наслідки атаки.