Що відомо про російську атаку

Зранку середи, 23 вересня, під атакою опинився автозаправний комплекс мережі в столиці, про що повідомив очільник Укрнафти Богдан Кукура.

Найважливіше: люди не постраждали – персонал перебував в укритті. На місці вже працюють рятувальники та поліція,

– написав Кукура.

Він зазначив, що лише після завершення їхньої роботи можна повноцінно оцінити масштаби пошкоджень, а також визначити подальші дії.

Водночас компанія Укрнафта продовжить працювати. Пошкоджені об’єкти планують відновлювати, аби забезпечити людей пальним.

Нагадаємо, що АЗС дійсно зазнають регулярних атак. Наприклад, минулого тижня під ворожий удар потрапили дві АЗК "Укрнафта". Вони розташовані на правому та лівому берегах Києва. Внаслідок російської атаки ніхто не постраждав.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ба більше, представники найбільших АЗС України заявили, що ажіотажу на АЗС наразі не відбувається. Тобто очікувати дефіциту пального не варто.