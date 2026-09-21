Про це заявили представники найбільших АЗС України.

Чи вистачить Україні пального

Як зазначають у Нафтогазовій асоціації України, яка об'єднує найбільші мережі АЗС, військовий конфлікт між США та Іраном спричинив масштабну паливну кризу, на тлі якої світові ціни на пальне досягли історичних максимумів.

Для України ситуацію додатково ускладнюють, адже країна майже повністю залежить від імпорту та глобальних ринків.

Зарплати українців і європейців різні, але світовий ринок пального, на жаль, у всіх один. Крім того, наслідки світової паливної кризи посилюються ударами Росії по українських АЗС. Однак попри все це об'єднані зусилля уряду та мереж АЗС дозволяють утримувати систему стійкою,

– додають в НАУ.

Водночас попри складну ситуацію, ринок продовжує працювати: пальне постачається, автозаправні станції залишаються відкритими, а спільні дії уряду та операторів підтримують стабільність системи. Тому, за їхніми словами, підстав для ажіотажного попиту наразі немає.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Оператори ринку посилюють заходи безпеки на АЗС, працюють над стримуванням цін і забезпечують стабільні поставки пального в Україну. Зокрема, на заправках посилюють інженерний захист, облаштовують укриття та оновлюють протоколи роботи персоналу.

Крім того, оператори диверсифікували джерела постачання, завдяки чому наявні обсяги пального дозволяють забезпечувати потреби як військових, так і цивільних споживачів.

Ще одним напрямом – оптимізація витрат, логістики та закупівель. За оцінкою учасників ринку, це має допомогти стримувати подальше зростання цін на пальне.

Ще раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн зазначав, що ціни на пальне на європейських АЗС досягли найвищого рівня з 1970 року. Водночас за його словами, ситуація з вартістю пального згодом має стабілізуватися.