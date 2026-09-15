Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Що відомо про викриття злочинної організації?

До складу злочинної організації входили керівники відомої бізнес-групи, яка тривалий час фактично контролювала нафтову сферу України, а також топменеджери підконтрольних товариств.

Слідчі встановили, що нафтопродукти спочатку передавали підконтрольній компанії через договори комісії. Надалі паливо перекидали на інші пов'язані фірми для роздрібного та оптового продажу через мережу АЗС, а отримані кошти виводили на закордонні рахунки.

Окрім організаторів та менеджерів, про підозру повідомили колишньому віцепрезиденту "Укрнафти", який є громадянином іншої держави. Письмові документи йому направили за кордон у межах міжнародного правового співробітництва.

Оперативний супровід справи здійснювали співробітники СБУ, однак під час розслідування детективи виявили факт витоку таємниці досудового розслідування. Інформацію про заплановані обшуки та процесуальні дії систематично передавали довіреній особі організаторів оборудки.

За даними слідства, до розголошення матеріалів справи може бути причетна службова особа керівної ланки СБУ, підрозділ якої відповідав за оперативний супровід розслідування.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили керівників ГУ ДПС у Тернопільській області на систематичному вимаганні хабарів від місцевих підприємців. Податківці під час перевірок знаходили нібито багатомільйонні порушення, а потім за гроші пропонували зменшити штрафи або безперешкодно повернути ПДВ.

Зокрема, за весну та літо 2026 року заступниця начальника обласного управління ДПС і керівник одного з територіальних підрозділів отримали 75 тисяч євро. В одному з випадків вони вимагали 11,5% від суми ПДВ за його повернення, яке становило понад 14,6 мільйона гривень. Фігурантів затримали під час передачі чергового траншу та повідомили про підозру. НАБУ перевіряє причетність до схеми інших працівників податкової.