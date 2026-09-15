Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Что известно о разоблачении преступной организации?

В состав преступной организации входили руководители известной бизнес-группы, которая в течение длительного времени фактически контролировала нефтяную сферу Украины, а также топ-менеджеры подконтрольных компаний.

Следователи установили, что нефтепродукты сначала передавали подконтрольной компании на основании комиссионных договоров. В дальнейшем топливо переправляли в другие связанные фирмы для розничной и оптовой продажи через сеть АЗС, а полученные средства выводили на зарубежные счета.

Помимо организаторов и менеджеров, о подозрении сообщили бывшему вице-президенту "Укрнафты", который является гражданином другого государства. Письменные документы ему направили за границу в рамках международного правового сотрудничества.

Оперативное сопровождение дела осуществляли сотрудники СБУ, однако в ходе расследования детективы выявили факт утечки тайны досудебного расследования. Информацию о запланированных обысках и процессуальных действиях систематически передавали доверенному лицу организаторов махинации.

По данным следствия, к разглашению материалов дела может быть причастно должностное лицо руководящего звена СБУ, подразделение которого отвечало за оперативное сопровождение расследования.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили руководителей ГУ ГНС в Тернопольской области на систематическом вымогательстве взяток от местных предпринимателей. Налоговики во время проверок находили якобы многомиллионные нарушения, а затем за деньги предлагали снизить штрафы или беспрепятственно вернуть НДС.

В частности, за весну и лето 2026 года заместитель начальника областного управления ГНС и руководитель одного из территориальных подразделений получили 75 тысяч евро. В одном из случаев они требовали 11,5% от суммы НДС за его возврат, который составил более 14,6 миллиона гривен. Фигуранты были задержаны во время передачи очередного транша и сообщили о подозрении. НАБУ проверяет причастность к схеме других работников налоговой.