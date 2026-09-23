Що відомо про наслідки атаки

Окупанти атакували завод "Дарниці" на Рембазі. Очевидці повідомляли, що до підприємства їхали автомобілі швидкої допомоги. У компанії удар підтвердили.

Водночас директорка ради директорів Катерина Загорій зазначила, що коментувати деталі пошкоджень внаслідок російського удару "Дарниця" поки не буде з питань безпеки.

З міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків,

– зазначила вона.

Втім, представниця фармкомпанії повідомила, що загиблих серед працівників заводу немає.

Загорій закликала очевидців атаки нічого не постити у мережу.

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Які наслідки атаки на Київ

Внаслідок російської атаки вранці 23 вересня руйнувань зазнала низка об'єктів у різних районах столиці.

У Голосіївському районі унаслідок влучання БпЛА було пошкоджене складське приміщення, після чого там спалахнула пожежа. Також повідомлялося про падіння російського безпілотника на бізнес-центр.

У Солом'янському районі, за попередніми даними, загоряння виникло на території транспортного підприємства.

У Дарницькому районі російський удар пошкодив об'єкт транспортної інфраструктури. Після атаки спалахнула пожежа на даху однієї з АЗС. У "Нафтогазі" зазначили, що це вже шоста атакована АЗС у столиці за останні тижні.

Також анаслідок атаки пошкоджені два дата-центри провайдерів UTELS та "Павутина". Наразі частина користувачів може мати перебої з доступом до інтернету.