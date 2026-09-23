Что известно о последствиях атаки

Оккупанты провели атаку на завод "Дарницы" на Рембазе. Очевидцы сообщали, что к предприятию ехали машины скорой помощи. В компании подтвердили удар.

В то же время директор совета директоров Екатерина Загорий отметила, что из соображений безопасности "Дарница" не будет комментировать детали повреждений, вызванных российским ударом.

Из соображений безопасности и до завершения работы компетентных служб мы не комментируем детали, касающиеся характера повреждений или последствий,

– отметила она.

Впрочем, представительница фармкомпании сообщила, что погибших среди работников завода нет.

Загорий призвала очевидцев атаки ничего не публиковать в сети.

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Каковы последствия атаки на Киев

В результате российской атаки утром 23 сентября были разрушены ряд объектов в разных районах столицы.

В Голосеевском районе в результате попадания БПЛА было повреждено складское помещение, после чего там вспыхнул пожар. Также сообщалось о падении российского беспилотника на бизнес-центр.

В Соломенском районе, по предварительным данным, возгорание возникло на территории транспортного предприятия.

В Дарницком районе российский удар повредил объект транспортной инфраструктуры. После атаки вспыхнул пожар на крыше одной из АЗС. В "Нафтогазе" отметили, что это уже шестая АЗС в столице, подвергшаяся атаке за последние недели.

Также в результате атаки повреждены два дата-центра провайдеров UTELS и "Паутина". В настоящее время у части пользователей могут наблюдаться перебои с доступом к интернету.