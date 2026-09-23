Россия регулярно стала бить по АЗС. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

Что известно о вражеской атаке?

Россия утром 23 сентября нанесла удар по АЗС в Киеве.