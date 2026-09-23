Россия регулярно стала бить по АЗС. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.
Что известно о вражеской атаке?
Россия утром 23 сентября нанесла удар по АЗС в Киеве.
Россия в среду, 23 сентября, атаковала Киев беспилотниками. В результате вражеских обстрелов была повреждена автозаправочная станция.
Россия регулярно стала бить по АЗС. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.
Россия утром 23 сентября нанесла удар по АЗС в Киеве.