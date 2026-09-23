В 06:00 в Киеве в очередной раз объявили воздушную тревогу из-за дроновой угрозы.

Какие последствия атаки на Киев?

Вскоре после объявления тревоги в столице раздались взрывы.

В КГВА уточнили, что:

в Голосеевском районе в результате попадания БПЛА повреждено складское помещение;

в Соломенском районе обломки упали на открытой территории между жилыми домами.

на другой локации в Соломенском районе обломки рухнули на открытой территории.

Мэр Виталий Кличко отметил, что в Соломенском районе предварительно произошло возгорание на территории транспортного предприятия.

Напомним, что вечером Киев тоже находился под ударом.

Тогда в Днепровском районе российский дрон попал на территорию частного дома, в результате чего был поврежден фасад и выбиты окна. Один человек пострадал – его госпитализировали.

Также в Оболонском районе беспилотник попал в объект нежилой застройки. На месте прилета возник пожар, который потушили спасатели. К счастью, обошлось без пострадавших.

К слову, в ночь на 23 сентября оккупанты атаковали и Запорожье. 2 мужчины 37 и 39 лет получили ранения в результате ночного удара по городу.

Из-за попадания возник масштабный пожар в одном из торговых центров. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 6000 квадратных метров.