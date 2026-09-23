О 06:00 у Києві вкотре оголосили повітряну тривогу через дронову загрозу.

Які наслідки атаки на Київ?

Незабаром після оголошення тривоги у столиці пролунали вибухи.

У КМВА уточнили, що:

у Голосіївському районі внаслідок влучання БпЛА пошкоджено складське приміщення.

У Солом'янському районі уламки впали на відкритій території між житловими будинками.

На ще одній локації в Солом'янському районі уламки впали на відкритій території.

Мер Віталій Кличко зауважив, що у Солом'янському районі, попередньо, сталося загоряння на території транспортного підприємства.

Нагадаємо, що увечері Київ теж перебував під ударом. Тоді у Дніпровському районі російський дрон влучив на територію приватного будинку, внаслідок чого було пошкоджено фасад та вибито вікна. Одна людина постраждала – її госпіталізували.

Також в Оболонському районі безпілотник влучив в об'єкт нежитлової забудови. На місці прильоту виникла пожежа, яку загасили рятувальники. На щастя, обійшлося без постраждалих.

До слова, у ніч проти 23 вересня окупанти атакували і Запоріжжя. 2 чоловіків 37 та 39 років отримали поранення внаслідок нічного удару по місту.

Через влучання виникла масштабна пожежа в одному з торговельних центрів. Рятувальники ліквідували загоряння на площі 6 000 квадратних метрів.