О 06:00 у Києві вкотре оголосили повітряну тривогу через дронову загрозу.
Які наслідки атаки на Київ?
Незабаром після оголошення тривоги у столиці пролунали вибухи.
У КМВА уточнили, що:
- у Голосіївському районі внаслідок влучання БпЛА пошкоджено складське приміщення.
- У Солом'янському районі уламки впали на відкритій території між житловими будинками.
- На ще одній локації в Солом'янському районі уламки впали на відкритій території.
Мер Віталій Кличко зауважив, що у Солом'янському районі, попередньо, сталося загоряння на території транспортного підприємства.
Нагадаємо, що увечері Київ теж перебував під ударом. Тоді у Дніпровському районі російський дрон влучив на територію приватного будинку, внаслідок чого було пошкоджено фасад та вибито вікна. Одна людина постраждала – її госпіталізували.
Також в Оболонському районі безпілотник влучив в об'єкт нежитлової забудови. На місці прильоту виникла пожежа, яку загасили рятувальники. На щастя, обійшлося без постраждалих.
До слова, у ніч проти 23 вересня окупанти атакували і Запоріжжя. 2 чоловіків 37 та 39 років отримали поранення внаслідок нічного удару по місту.
Через влучання виникла масштабна пожежа в одному з торговельних центрів. Рятувальники ліквідували загоряння на площі 6 000 квадратних метрів.