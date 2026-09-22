24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ відстежує ворожі повітряні цілі в небі над Україною.
Що відомо про атаку?
Закликаємо вас не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та у разі небезпеки перебувати в укриттях. Пам'ятайте про власну безпеку!
Де тривога: дивіться на карті
21:44, 22 вересня
КАБи на південь Харківщини.
21:42, 22 вересня
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.
21:33, 22 вересня
Реактивні БпЛА на північному заході Чернігівщини курсом на Київщину.