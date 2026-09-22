24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ відстежує ворожі повітряні цілі в небі над Україною.

Що відомо про атаку?

Закликаємо вас не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та у разі небезпеки перебувати в укриттях. Пам'ятайте про власну безпеку!

Де тривога: дивіться на карті

21:44, 22 вересня

КАБи на південь Харківщини.

21:42, 22 вересня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.

21:33, 22 вересня

Реактивні БпЛА на північному заході Чернігівщини курсом на Київщину.