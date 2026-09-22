24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ отслеживает вражеские воздушные цели в небе над Украиной.
Что известно об атаке?
Призываем вас не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности укрываться в убежищах. Помните о собственной безопасности!
Где объявлена тревога: смотрите на карте
УАБы на юге Харьковской области. Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Запорожской области.21:44, 22 сентября21:42, 22 сентября21:33, 22 сентября
УАБы на юге Харьковской области.
Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Запорожской области.