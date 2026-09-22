Про це проінформував мер столиці Віталій Кличко.

Які наслідки?

Повітряну тривогу жовтого рівня у Києві оголосили о 23:11. Тоді Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух кількох реактивних безпілотників на місто. Вони летіли з Півночі та Півдня.

Близько 23:17 місцеві жителі почули звуки вибухів. Міський голова Кличко уточнив, що вони пов'язані з роботою протиповітряної оборони по ворожих БпЛА, що цілились на центр столиці.

Перебувайте в укриттях!

– закликав мер Києва.

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