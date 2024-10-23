Ці пенсіонери не можуть отримувати пенсію менш як 8 тисяч гривень

Зараз середня пенсія в Україні не дотягує навіть до 6 тисяч гривень. За даними на 1 жовтня 2024 року це значення складало 5 852 гривні.

Хто може отримати збільшені пенсійні виплати

Є декілька категорій пенсіонерів, що мають право на підвищені пенсії. Йдеться, зокрема, про постраждалих від аварії на ЧАЕС, повідомляє ПФУ.

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Громадяни, що отримали інвалідність внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції мають отримувати пенсію не менш як:

особи з I групою інвалідності – 8 187,48 гривні;

II групою інвалідності – 6 549,98 гривні;

III групою інвалідності – 5 048,95 гривні.

Водночас для ліквідаторів аварії на ЧАЕС мінімуми ще більші:

для осіб з I групою інвалідності – 13 376,21 гривні;

II групою інвалідності – 10 700,97 гривні;

III групою інвалідності – 8 025,73 гривні.

Також пенсію не менше 8 тисяч гривень мають отримувати: