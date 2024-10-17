Це потрібно знати: чому ви не можете отримати субсидію цьогоріч

Субсидія надається громадянам, які не мають змоги самостійно оплачувати комунальні послуги. Зокрема, через недостатній дохід.

Чому громадянин не може отримати субсидію

Як пояснює ПФУ, домогосподарство може отримати субсидію, якщо його члени платять за комуналку більше ніж визначений для них обов’язковий платіж. На цей показник впливають доходи усіх зареєстрованих осіб.

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Зверніть увагу! Як визначити обов'язковий платіж ви можете дізнатися за посиланням.

При призначенні субсидії враховуються доходи усіх осіб, які зареєстровані та/або задекларовані у житловому приміщенні. Якщо на день звернення за призначенням субсидії, хтось з родини перебуває за кордоном понад 60 днів, його має бути виключено зі складу домогосподарства і тоді його доходи не будуть враховуватися,

– йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

Проблематично отримати субсидію громадянам, що мають борги за комуналку. Так відбувається, оскільки при наявності заборгованостей ця допомога не надається. Проте особа може вийти з цього становища так:

оформити субсидію на послуги, де немає заборгованостей;

оформити реструктуризацію заборгованостей.

Зауважте! Перерахунок субсидії на зимовий період відбувається автоматично. Додатково звернутись у ПФУ мають домогосподарства, де відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, а також ті, кому було відмовлено у літній час з різних причин.