Повірка лічильників: для кого процедура більше не обовʼязкова

9 вересня 2024, 11:42
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Автор: Катерина Добровольська

Джерело:

Урядовий портал

З початком повномасштабного вторгнення процедура перевірки лічильників була тимчасово припинена. Однак невдовзі її відновили, проте з деякими змінами: вона тепер не є обов'язковою для всіх.

Хто може не здійснювати повірку лічильників

Повірка лічильників забезпечує їхню точність і коректність нарахувань. Громадяни, у яких термін проведення цієї процедури вже настав, повинні виконати її протягом трьох місяців після завершення опалювального сезону. 

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Однак під час війни, згідно з урядовим рішенням, деяким категоріям громадян не потрібно проходити цю процедуру. Зокрема:

  • Жителі тимчасово окупованих територій можуть провести повірку лічильників протягом трьох місяців після завершення воєнного стану.
  • Жителі зон активних бойових дій мають шість місяців для повірки своїх приладів обліку після закінчення воєнного стану.

Що потрібно зробити після повірки лічильників

Після перевірки лічильників необхідно обов'язково опломбувати їх, зареєструвати на абонентський облік і отримати свідоцтво про повірку, якщо прилад справний, або довідку про непридатність, якщо виявлені несправності.