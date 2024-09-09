Повірка лічильників: для кого процедура більше не обовʼязкова
9 вересня 2024, 11:42Читать новость на русском
Джерело:Урядовий портал
З початком повномасштабного вторгнення процедура перевірки лічильників була тимчасово припинена. Однак невдовзі її відновили, проте з деякими змінами: вона тепер не є обов'язковою для всіх.
Хто може не здійснювати повірку лічильників
Повірка лічильників забезпечує їхню точність і коректність нарахувань. Громадяни, у яких термін проведення цієї процедури вже настав, повинні виконати її протягом трьох місяців після завершення опалювального сезону.
Читайте також: Чи мають люди з інвалідністю III групи пільги на комуналку
Однак під час війни, згідно з урядовим рішенням, деяким категоріям громадян не потрібно проходити цю процедуру. Зокрема:
- Жителі тимчасово окупованих територій можуть провести повірку лічильників протягом трьох місяців після завершення воєнного стану.
- Жителі зон активних бойових дій мають шість місяців для повірки своїх приладів обліку після закінчення воєнного стану.