Зростає попит на валюту: чому так сталося

Чинників зростання валюти існує значна кількість. У кінці 2023 року відбулися деякі коливання курсу, які вдалося врегулювати.

Причини зростання попиту на валюту

Певна паніка серед населення, спричинена затримкою міжнародної допомоги, викликала коливання валюти. Також свою роль зіграв сезонний чинник, зокрема, час надання бюджетних виплат.

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Завдяки пристосуванню валютного ринку до режиму керованої гнучкості курсу Національний банк поступово збільшує курсові коливання. Водночас завдяки сформованим передумовам такі коливання не є загрозливими,

– йдеться у повідомленні НБУ.

Представники НБУ пояснюють, що національна валюта стає міцнішою завдяки укріпленню балансу між попитом та пропозицією. Відповідно, якщо ситуація дестабілізується, гривня може піддаватися девальвації.

НБУ повідомляє, що коливання валюти зараз менші, ніж до повномасштабного вторгнення.

Також економічні експерти вважають, що негативно на курс вплинули такі фактори:

традиційне зростання кількості імпорту перед святами;

посилення попиту на енергоносії;

зменшення дефіциту державного бюджету, яке спричинило незначну девальвацію гривні.

Заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса пояснює, що ослаблення національної валюти має позитивні сторони. Завдяки цьому збільшуються внутрішні надходження у бюджет.

Сергій Фурса Заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Бюджетні витрати в кінці року перевищили очікування. Напевно, долучилось до цього і Міноборони. Це тиснуло на гривню. Саме тому НБУ не дуже заважав ослабленню гривні, бо розуміє, що для Мінфіна це корисно – конвертувати валютні залишки за кращим курсом.

Фурса пояснює, що прибуток зростає завдяки митним платежам, імпортним перевезенням та конвертації валютних надходжень експортерів. Чим більше значення валюти, тим значніші надходження в бюджет.