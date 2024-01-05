Який прогноз на 2024 рік

Мінекономіки прогнозує, що на початку 2024 року інфляція в Україні залишиться на низькому рівні. Водночас в цілому за рік темпи зростання цін прискоряться.

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За підсумком 2023 року отримаємо низьку інфляцію. На початку наступного року, у разі відсутності форс-мажору, можна очікувати продовження тренду також невисокої інфляції, хоча, напевно, в цілому вона перевищить показник попереднього року,

– йдеться в огляді.

У міністерстві також зауважили, що ускладнені війною економічні процеси на фоні високих ризиків з питань безпеки та посилення невизначеності – створюють ризик зростання волатильності цін. І, відповідно, до пришвидшення інфляційних процесів у країні.

Якими були ціни та інфляція наприкінці 2023 року

Як зазначили в Мінекономіки, у листопаді споживча інфляція уповільнилася до 0,5% за місяць. А у річному розрахунку – до 5,1%. Це найнижчий показник з грудня 2020 року.

Такий тренд був сформований стабільною в цілому пропозицією товарів та послуг, яка наразі органічно поєднується із поточними тенденціями поступового зростання попиту в економіці, пов'язаними із загальним процесом відновлення,

– йдеться в огляді.

Національний банк у жовтні покращив прогноз інфляції до кінця 2023 року з 10,6% до 5,8%. Водночас на 2024 рік прогноз інфляції підвищено з 8,5% до 9,8%.

Зауважте! Зниження інфляції насамперед обумовлюється великою пропозицією продуктів на тлі вищих урожаїв, нарощуванням виробництва та складнощами з експортом агропродукції.

Які чинники низької інфляції

Зокрема, у міністерстві також перелічили чинники низької інфляції в Україні:

збереження відносної стійкості обмінного курсу гривні, яка підтримується Національним банком завдяки значним обсягам надходження міжнародної допомоги.

підтримання сезонності у формуванні цін на ринку м’яса та м’ясопродуктів, у тому числі завдяки поступовому відновленню виробництва;

збереження значної внутрішньої пропозиції продукції рослинництва на фоні низхідної цінової динаміки на світовому ринку, звуженої експортної логістики;

збереження обмежень на експорт української продукції АПК до деяких європейських країн зумовили здешевлення продуктів переробки зернових (на 4,2%), цукру (на 4,3%) та соняшникової олії (на 1,9%).