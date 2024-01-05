Каков прогноз на 2024 год

Минэкономики прогнозирует, что в начале 2024 года инфляция в Украине останется на низком уровне. В то же время в целом за год темпы роста цен ускорятся.

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По итогам 2023 г. получим низкую инфляцию. В начале следующего года, в случае отсутствия форс-мажора, можно ожидать продолжения тренда также невысокой инфляции, хотя, наверное, в целом она превысит показатель предыдущего года.

– говорится в обзоре.

В министерстве также отметили, что осложненные войной экономические процессы на фоне высоких рисков по безопасности и усилению неопределенности – создают риск роста волатильности цен. И, соответственно, к ускорению инфляционных процессов в стране.

Каковы цены и инфляция в конце 2023 года.

Как отметили в Минэкономики, в ноябре потребительская инфляция замедлилась до 0,5% за месяц. А в годовом расчете – до 5,1%. Это самый низкий показатель с декабря 2020 года.

Такой тренд был сформирован стабильным в целом предложением товаров и услуг, которое в настоящее время органично сочетается с текущими тенденциями постепенного роста спроса в экономике, связанными с общим процессом обновления,

– говорится в обзоре.

Национальный банк в октябре улучшил прогноз инфляции к концу 2023 года с 10,6% до 5,8%. В то же время, на 2024 год прогноз инфляции повышен с 8,5% до 9,8%.

Заметьте! Снижение инфляции, прежде всего, обуславливается большим предложением продуктов на фоне более высоких урожаев, наращиванием производства и сложностями с экспортом агропродукции.

Какие факторы низкой инфляции

В частности, в министерстве также перечислили факторы низкой инфляции в Украине :

сохранение относительной устойчивости обменного курса гривни, поддерживаемой Национальным банком благодаря значительным объемам поступления международной помощи.

поддержание сезонности в формировании цен на рынке мяса и мясопродуктов, в том числе благодаря постепенному восстановлению производства;

сохранение значительного внутреннего предложения продукции растениеводства на фоне нисходящей ценовой динамики на мировом рынке, суженной экспортной логистики;

сохранение ограничений на экспорт украинской продукции АПК в некоторые европейские страны обусловили удешевление продуктов переработки зерновых (на 4,2%), сахара (на 4,3%) и подсолнечного масла (на 1,9%).