Причины роста спроса на валюту

Определенная паника у населения, вызванная задержкой международной помощи, вызвала колебания валюты. Также свою роль сыграл сезонный фактор, в частности, время предоставления бюджетных выплат.

Читайте также Какими будут цены в Украине в начале 2024 года: прогнозирует Минэкономики

Благодаря приспособлению валютного рынка к режиму управляемой гибкости курса, Национальный банк постепенно увеличивает курсовые колебания. В то же время благодаря сложившимся предпосылкам такие колебания не угрожающие,

– говорится в сообщении НБУ

Представители НБУ объясняют, что национальная валюта становится крепче благодаря укреплению баланса между спросом и предложением. Соответственно, если ситуация дестабилизируется, гривна может подвергаться девальвации.

Обратите внимание! НБУ сообщает. что колебания валюты сейчас меньше, чем до полномасштабного вторжения.

Также экономические эксперты считают, что негативно повлияли на курс следующие факторы:

традиционный рост количества импорта перед праздниками;

усиление спроса на энергоносители;

уменьшение дефицита государственного бюджета которое повлекло за собой незначительную девальвацию гривны.

Заместитель директора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса объясняет, что ослабление национальной валюты имеет положительные стороны. Благодаря этому увеличиваются внутренние поступления в бюджет.

Сергей Фурса Заместитель директора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Бюджетные расходы в конце года превысили ожидания. Наверное, присоединилось к этому и Минобороны. Это давило на гривну. Именно поэтому НБУ не очень мешал ослаблению гривны, понимая, что для Минфина это полезно – конвертировать валютные остатки по лучшему курсу.

Фурса объясняет, что прибыль растет благодаря таможенным платежам, импортным перевозкам и конвертации валютных поступлений экспортеров. Чем больше значение валюты, тем значительнее поступление в бюджет.