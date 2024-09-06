Ситуація контрольована: що чекає на валютний ринок в середині вересня

На валютному ринку ситуація перебуватиме в "напівавтоматичному" стані З одного боку, ринок диктуватиме курсові зміни, а з іншого – регулятор контролюватиме ситуацію.

Як зміни чекають на валютний ринок

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу зазначив, що на перетині вересня ситуація на валютному ринку залишатиметься відносно мінливою. Курсові коливання можливі як в бік здорожчання, так і в бік зменшення вартості валют.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Варто акцентувати на тому, що загальні валютні коридори залишаться на рівні попереднього тижня, іншими словами, курси валют "закріпляться" на нових рубежах без неочікуваних "атак" чи "відступів".

Лєсовий вважає, що система змін, утворена внаслідок дії режиму керованої гнучкості буде збережена. Відтак, будь-які коливання у щоденному розрізі будуть незначними та цілком очікуваними.

Загалом же на валютному ринку навряд чи можливий суттєвий сплеск попиту. Адже регулятор намагатиметься втримати рівновагу з пропозицією, коригуючи обсяги валютних інтервенцій.

Звісно, як це було наприкінці весни – на початку літа, ймовірні перебої з електроенергією можуть опосередковано позначитися на курсових показниках. Воєнні чинники вже протягом 2,5 років залишаються суттєвими і за певного збігу обставин можуть тиснути на валютний ринок. Однак гривні не загрожую падіння в провалля знецінення,

– вважає банкір.

Характеристики валютного ринку з 9 по 15 вересня

Коридори валютних коливань: 41 – 41,6 гривні за долар та 44 – 46 гривні за євро (на міжбанку) та 41,2 – 41,8 гривні за долар та 44 – 46,5 гривні за євро (на готівковому ринку).

41 – 41,6 гривні за долар та 44 – 46 гривні за євро (на міжбанку) та 41,2 – 41,8 гривні за долар та 44 – 46,5 гривні за євро (на готівковому ринку). Поточні курсові коливання: міжбанк – до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти – до 0,5 гривні.

міжбанк – до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти – до 0,5 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро.

міжбанк – до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро. Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро.

комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро. Різниця курсів продажу: комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.

комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,3 – 0,5 гривні.

Зверніть увагу! Середні курсові відхилення протягом тижня не перевищать 2% від стартового курсу тижня.